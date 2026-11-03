Philips 23.31 CHF -1.81% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Philips von 29,50 auf 33,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Ergebnisse für das dritte Quartal seien deutlich besser ausgefallen als befürchtet, schrieb Hassan Al-Wakeel am Dienstag. Die Zuversicht des Managements beruhige zudem hinsichtlich des vierten Quartals. Al-Wakeel bleibt mit seinen Schätzungen am oberen Ende der Konzernziele./ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 20:57 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 04:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.