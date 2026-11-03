Philips Aktie 1106818 / NL0000009538
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Philips Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Philips von 29,50 auf 33,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Ergebnisse für das dritte Quartal seien deutlich besser ausgefallen als befürchtet, schrieb Hassan Al-Wakeel am Dienstag. Die Zuversicht des Managements beruhige zudem hinsichtlich des vierten Quartals. Al-Wakeel bleibt mit seinen Schätzungen am oberen Ende der Konzernziele./ag/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Philips N.V. Overweight
|
Unternehmen:
Philips N.V.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
33.50 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
26.31 €
|
Abst. Kursziel*:
27.33%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
26.44 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
26.70%
|
Analyst Name::
Hassan Al-Wakeel
|
KGV*:
-
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