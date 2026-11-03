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Philips Aktie 1106818 / NL0000009538

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05.11.2026 11:38:55

Philips Hold

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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Philips nach Zahlen für das dritte Quartal von 24 auf 25 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Auch wenn der Medizintechnikkonzern wieder verlässlich geliefert habe, bleibe er noch an der Seitenlinie, schrieb Falko Friedrichs in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/rob/stk;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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