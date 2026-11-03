Philips Aktie 1106818 / NL0000009538
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05.11.2026 13:20:03
Philips Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Philips nach Zahlen für das dritte Quartal von 23,40 auf 26,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Die Resultate hätten solide Fortschritte bei den Gewinnmargen und eine Erholung des Auftragseingang gezeigt, schrieb Susannah Ludwig in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/rob/stk;
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 23:11 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 05:05 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 05:05 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Philips N.V. Market-Perform
|
Unternehmen:
Philips N.V.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
26.50 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
27.44 €
|
Abst. Kursziel*:
-3.43%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
27.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-3.99%
|
Analyst Name::
Susannah Ludwig
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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