Philips 25.10 CHF 2.43% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Philips nach Zahlen für das dritte Quartal von 23,40 auf 26,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Die Resultate hätten solide Fortschritte bei den Gewinnmargen und eine Erholung des Auftragseingang gezeigt, schrieb Susannah Ludwig in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/rob/stk;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 23:11 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 05:05 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.