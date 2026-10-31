|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Analysen
|
31.10.2026 18:00:38
So schätzen die Analysten die Zukunft der Philips-Aktie ein
So geht es mit der Philips-Aktie Experten zufolge weiter.
Im vergangenen Oktober haben 5 Experten die Aktie von Philips wie folgt eingeschätzt.
5 Analysten stufen die Anteilsscheine von Philips mit Halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 24,18 EUR. Dies bedeutet einen erwarteten Abschlag von 0,10 EUR zum aktuellen EAM-Kurs der Philips-Aktie von 24,28 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Halten hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|RBC Capital Markets
|25,00 EUR
|2,97
|12.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|23,50 EUR
|-3,21
|09.10.2026
|Bernstein Research
|23,40 EUR
|-3,62
|06.10.2026
|RBC Capital Markets
|25,00 EUR
|2,97
|05.10.2026
|Deutsche Bank AG
|24,00 EUR
|-1,15
|01.10.2026
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Philips N.V.
|
19.10.26
|Erste Schätzungen: Philips stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
30.09.26
|Analysten sehen bei Philips-Aktie Potenzial (finanzen.net)
|
31.07.26
|Analysten sehen bei Philips-Aktie Potenzial (finanzen.net)
|
28.07.26
|Philips-Aktie fällt zweistellig: Rückzahlung von US-Zöllen - Margenprognose erhöht (AWP)
|
28.07.26
|Rückzahlung US-Zölle: Philips erhöht Margenziel - Neugeschäft sinkt (AWP)
|
27.07.26
|Ausblick: Philips stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
13.07.26
|Erste Schätzungen: Philips präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
30.06.26
|Philips-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats (finanzen.net)
Analysen zu Philips N.V.
|12.10.26
|Philips Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.26
|Philips Market-Perform
|Bernstein Research
|05.10.26
|Philips Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|Philips Hold
|Deutsche Bank AG
|12.10.26
|Philips Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.26
|Philips Market-Perform
|Bernstein Research
|05.10.26
|Philips Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|Philips Hold
|Deutsche Bank AG
|29.07.26
|Philips Kaufen
|DZ BANK
|25.06.26
|Philips Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.05.26
|Philips Kaufen
|DZ BANK
|07.05.26
|Philips Overweight
|Barclays Capital
|06.05.26
|Philips Buy
|UBS AG
|12.10.26
|Philips Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.26
|Philips Market-Perform
|Bernstein Research
|05.10.26
|Philips Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|Philips Hold
|Deutsche Bank AG
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: SMI geht etwas fester ins Wochenende -- DAX schliesst mit Verlusten -- Wall Street klar im Minus -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende zeigte sich der heimische Aktienmarkt gut behauptet, während der deutsche Leitindex nachgab. Die US-Börsen zeigten sich abgeschlagen. An den Märkten in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.