So schätzen die Analysten die Zukunft der Philips-Aktie ein

Im vergangenen Oktober haben 5 Experten die Aktie von Philips wie folgt eingeschätzt.

5 Analysten stufen die Anteilsscheine von Philips mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 24,18 EUR. Dies bedeutet einen erwarteten Abschlag von 0,10 EUR zum aktuellen EAM-Kurs der Philips-Aktie von 24,28 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Halten hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum RBC Capital Markets 25,00 EUR 2,97 12.10.2026 JP Morgan Chase & Co. 23,50 EUR -3,21 09.10.2026 Bernstein Research 23,40 EUR -3,62 06.10.2026 RBC Capital Markets 25,00 EUR 2,97 05.10.2026 Deutsche Bank AG 24,00 EUR -1,15 01.10.2026

Redaktion Finanzen.net