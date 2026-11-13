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Philips Aktie 1106818 / NL0000009538

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13.11.2026 11:17:15

Philips Overweight

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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Philips von 33,50 auf 35 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das Geschäft in der Patientenüberwachung werde in seiner Differenzierungsmacht unterschätzt, schrieb Hassan Al-Wakeel am Donnerstag. Hier wüchsen die Niederländer deutlich schneller als der Markt./ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 19:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Philips N.V. Overweight
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Philips N.V. 		Analyst:
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Hassan Al-Wakeel 		KGV*:
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11:17 Philips Overweight Barclays Capital
12.11.26 Philips Hold Jefferies & Company Inc.
05.11.26 Philips Market-Perform Bernstein Research
05.11.26 Philips Hold Deutsche Bank AG
05.11.26 Philips Sector Perform RBC Capital Markets
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