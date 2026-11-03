Philips Aktie 1106818 / NL0000009538
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Philips Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Philips von 25 auf 27 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Da die Margen im dritten Quartal die Risiken für das Geschäftsjahr verringerten, die Aufträge im Bereich Präzisionsdiagnostik an einem Wendepunkt stünden und der Wahlsieg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen die Risiken für das Investitionsbudget im Zusammenhang mit ACA/Medicaid mindere, sei sie für den Medizintechnikkonzern zunehmend optimistisch, begründete Natalia Webster die Kurszielerhöhung in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/edh/stk;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 00:51 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Philips N.V. Sector Perform
|
Unternehmen:
Philips N.V.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
27.00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
27.85 €
|
Abst. Kursziel*:
-3.05%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
27.59 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-2.14%
|
Analyst Name::
Natalia Webster
|
KGV*:
-
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