NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Philips von 25 auf 27 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Da die Margen im dritten Quartal die Risiken für das Geschäftsjahr verringerten, die Aufträge im Bereich Präzisionsdiagnostik an einem Wendepunkt stünden und der Wahlsieg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen die Risiken für das Investitionsbudget im Zusammenhang mit ACA/Medicaid mindere, sei sie für den Medizintechnikkonzern zunehmend optimistisch, begründete Natalia Webster die Kurszielerhöhung in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/edh/stk;