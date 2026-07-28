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29.07.2026 15:25:21

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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Philips von 33 auf 30 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Medizintechnikhersteller habe die Markterwartung erfu?llt, schrieb Aristotelis Moutopoulos am Mittwoch. Die Qualität der Margen stehe im zweiten Halbjahr aber auf dem Pru?fstand./rob/ajx/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 14:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 15:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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