LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Philips von 32,50 auf 30,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Hassan Al-Wakeel sieht zwar weiter Unsicherheit für das China-Geschäft und kappte nach der Prognosesenkung der Niederländer seine Schätzungen. Er betonte in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar aber die robuste Nachfrage in anderen Regionen und die intakte Margenstory./ag/ajx;