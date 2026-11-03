Philips 23.86 CHF 6.29% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Philips nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Die Resultate seien insgesamt ein schöner Erfolg für den Medizintechnik-Hersteller gewesen, schrieb Graham Doyle in einer ersten Reaktion am Dienstag. Die Umsatzentwicklung in der Sparte Diagnose und Behandlung aber sei immer noch sehr schwach./rob/la/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 07:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.