Philips Aktie 1106818 / NL0000009538
23.86CHF
1.41CHF
6.29 %
12:25:58
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
03.11.2026 12:15:19
Philips Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Philips nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Die Resultate seien insgesamt ein schöner Erfolg für den Medizintechnik-Hersteller gewesen, schrieb Graham Doyle in einer ersten Reaktion am Dienstag. Die Umsatzentwicklung in der Sparte Diagnose und Behandlung aber sei immer noch sehr schwach./rob/la/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 07:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Philips N.V. Neutral
|
Unternehmen:
Philips N.V.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
24.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
26.07 €
|
Abst. Kursziel*:
-7.94%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
26.13 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-8.15%
|
Analyst Name::
Graham Doyle
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Philips N.V.
|
02.11.26
|Ausblick: Philips veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
31.10.26
|So schätzen die Analysten die Zukunft der Philips-Aktie ein (finanzen.net)
|
19.10.26
|Erste Schätzungen: Philips stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
30.09.26
|Analysten sehen bei Philips-Aktie Potenzial (finanzen.net)
|
31.07.26
|Analysten sehen bei Philips-Aktie Potenzial (finanzen.net)
|
28.07.26
|Philips-Aktie fällt zweistellig: Rückzahlung von US-Zöllen - Margenprognose erhöht (AWP)
|
28.07.26
|Rückzahlung US-Zölle: Philips erhöht Margenziel - Neugeschäft sinkt (AWP)
|
27.07.26
|Ausblick: Philips stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu Philips N.V.
|12:15
|Philips Neutral
|UBS AG
|09:57
|Philips Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:54
|Philips Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:43
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:21
|Philips Market-Perform
|Bernstein Research
|12:15
|Philips Neutral
|UBS AG
|09:57
|Philips Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:54
|Philips Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:43
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:21
|Philips Market-Perform
|Bernstein Research
|29.07.26
|Philips Kaufen
|DZ BANK
|25.06.26
|Philips Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.05.26
|Philips Kaufen
|DZ BANK
|07.05.26
|Philips Overweight
|Barclays Capital
|06.05.26
|Philips Buy
|UBS AG
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
|12:15
|Philips Neutral
|UBS AG
|09:57
|Philips Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:54
|Philips Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:43
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:21
|Philips Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Philips N.V.
|23.86
|6.29%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:04
|
Barclays Capital
Apple Underweight
|14:04
|
Jefferies & Company Inc.
Ferrari Buy
|13:38
|
Deutsche Bank AG
STRATEC Hold
|13:36
|
Jefferies & Company Inc.
AstraZeneca Buy
|13:33
|
RBC Capital Markets
AB InBev Outperform
|13:31
|
RBC Capital Markets
Santander Outperform
|13:30
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Renault Hold