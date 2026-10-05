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Philips Aktie 1106818 / NL0000009538

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06.10.2026 10:28:35

Philips Market-Perform

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Philips auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 23,40 Euro belassen. Vor den Zahlen zum dritten Quartal aktualisierte Analystin Susannah Ludwig in einer am Dienstag vorliegenden Studie ihr Bewertungsmodell für den Medizintechnikhersteller. Sie berücksichtigt damit nun die Wechselkursveränderungen sowie die jüngsten Managementkommentare./ck/rob/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2026 / 05:15 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2026 / 05:15 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Philips N.V. Market-Perform
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Philips N.V. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
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Rating update:
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Susannah Ludwig 		KGV*:
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