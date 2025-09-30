Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’006 0.0%  SPI 16’619 -0.1%  Dow 46’316 0.2%  DAX 23’705 -0.2%  Euro 0.9356 0.0%  EStoxx50 5’492 -0.3%  Gold 3’814 -0.5%  Bitcoin 90’395 -0.8%  Dollar 0.7959 -0.2%  Öl 67.1 -0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Clara Technologies-Aktie im Blick: Clara Tech macht weniger Umsatz
Deutsche Börse kooperiert mit Circle für Stablecoin-Handel in Europa - Aktien stabil
SNB-Aktie tiefer: Nationalbank hat im zweiten Quartal Devisen im Umfang von 5,1 Milliarden Franken gekauft
Silberpreis, Goldpreis & Co. aktuell: So steht es am Dienstagvormittag um die Kurse der Rohstoffe
Pfizer-Aktie wenig verändert: Rea Lal übernimmt die Geschäftsleitung in der Schweiz
Suche...
200.- Saxo-Deal

Pfizer Aktie 962004 / US7170811035

19.04
CHF
0.08
CHF
0.44 %
09:00:00
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

30.09.2025 09:13:25

Pfizer Neutral

Pfizer
19.04 CHF 0.44%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Pfizer mit einem Kursziel von 30 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Die Studiendaten des GLP-1-Abnehmmittels MET-097i Metsera, die Pfizer gerade übernehme, seien solide gewesen, schrieb Chris Schott in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Er erwartet nun weitere Verträglichkeitsdaten bei monatlicher Anwendung./ag/jha;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 18:24 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 18:24 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Pfizer

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Pfizer-Kurs >5 >10 >15 >20
Fallender Pfizer-Kurs >5 >10 >15
Zusammenfassung: Pfizer Inc. Neutral
Unternehmen:
Pfizer Inc. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
$ 30.00
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
$ 23.85 		Abst. Kursziel*:
25.79%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
$ 23.85 		Abst. Kursziel aktuell:
25.79%
Analyst Name::
Chris Schott 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Pfizer Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten