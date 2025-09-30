NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Pfizer mit einem Kursziel von 30 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Die Studiendaten des GLP-1-Abnehmmittels MET-097i Metsera, die Pfizer gerade übernehme, seien solide gewesen, schrieb Chris Schott in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Er erwartet nun weitere Verträglichkeitsdaten bei monatlicher Anwendung./ag/jha;