Pfizer Aktie 962004 / US7170811035
19.04CHF
0.08CHF
0.44 %
09:00:00
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
30.09.2025 09:13:25
Pfizer Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Pfizer mit einem Kursziel von 30 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Die Studiendaten des GLP-1-Abnehmmittels MET-097i Metsera, die Pfizer gerade übernehme, seien solide gewesen, schrieb Chris Schott in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Er erwartet nun weitere Verträglichkeitsdaten bei monatlicher Anwendung./ag/jha;
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 18:24 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 18:24 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 18:24 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Pfizer Inc. Neutral
|
Unternehmen:
Pfizer Inc.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 30.00
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
$ 23.85
|
Abst. Kursziel*:
25.79%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
$ 23.85
|
Abst. Kursziel aktuell:
25.79%
|
Analyst Name::
Chris Schott
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse