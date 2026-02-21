Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’860 0.4%  SPI 19’098 0.4%  Dow 49’626 0.5%  DAX 25’261 0.9%  Euro 0.9123 -0.1%  EStoxx50 6’131 1.2%  Gold 5’099 2.1%  Bitcoin 52’770 1.7%  Dollar 0.7761 0.1%  Öl 71.8 -0.3% 
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Standard Lithium-Aktie im Fokus: Transformation zum Lithiumlieferanten für die USA
NVIDIA-Aktie im Fokus: Hinweise auf neue Shield-TV-Generation
KW 8: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
SpaceX trifft xAI: Musk arbeitet offenbar an der finanziellen Entlastung des KI-Startups
Tesla-Aktie vor neuem Impuls? Musk stellt Serienproduktion des Semi 2026 in Aussicht
DAX 40 998032 / DE0008469008

25’260.69
Pkt
217.12
Pkt
0.87 %
20.02.2026
Wochenperformance 21.02.2026 01:32:00

KW 8: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX

Gold & Silber: Ausblick 2026 mit Torsten Dennin

Gold & Silber im Crash – was steckt hinter dem Preisrücksetzer?
Nach starken Kursanstiegen bei Gold und Silber kam es Anfang 2026 zu historischen Rücksetzern . Doch was waren die Ursachen? Und wie geht es jetzt weiter mit den Edelmetallen und dem «digitalen Gold» Bitcoin?

Im Gespräch mit Prof. Dr. Torsten Dennin, CIO von Asset Management Switzerland AG und Rohstoffexperte, analysieren wir:

Warum Silber innerhalb weniger Tage über 30 % verlor
Parallelen zum „Silver Thursday“ 1980
Welche Rolle die Fed und Zinserwartungen spielten
⚖️ Warum Silber stärker schwankt als Gold
Ob Gold wirklich ein „sicherer Hafen“ ist
Wie hoch die ideale Goldquote im Portfolio sein sollte
⛏️ Warum Gold- und Silberminen 2026 besonders spannend sein könnten
Warum 2026 ein Rohstoffjahr werden könnte (Öl, Kupfer, Agrarrohstoffe)
₿ Und was der Bitcoin-Rücksetzer mit Tech-Aktien gemeinsam hat

Spannend: Torsten Dennin hatte bereits im September eine Gold-Prognose von 4.200–4.400 USD und Silber bei 60–80 USD genannt – beide Ziele wurden erreicht bzw. übertroffen.

Ist der Rücksetzer nur eine gesunde Korrektur oder der Beginn einer grösseren Trendwende?
Jetzt reinschauen und die Einschätzung vom Experten erfahren!

Gold & Silber: Ausblick 2026 mit Torsten Dennin

Inside Trading & Investment

20.02.26 Marktüberblick: Airbus-Aktie im Sinkflug
20.02.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Weiter seitwärts
19.02.26 Gold & Silber: Ausblick 2026 mit Torsten Dennin
19.02.26 Julius Bär: 17.09% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf Holcim Ltd, Swiss Re AG, UBS Group AG, VAT Group AG
19.02.26 Auf der Suche nach sicheren Häfen
19.02.26 SMI bleibt im Rally-Modus
17.02.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 6.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Givaudan, Nestlé, Roche, Swisscom
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’393.27 19.17 B5HSYU
Short 14’671.33 13.80 SC7BZU
Short 15’264.19 8.65 SLPB9U
SMI-Kurs: 13’859.76 20.02.2026 17:31:56
Long 13’240.61 20.00 SLAB6U
Long 12’935.58 13.94 STVB8U
Long 12’373.32 8.85 S8IBHU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Rheinmetall-Aktie freundlich: Millionenschweren Auftrag erhalten
KW 8: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Sika-Aktie klettert: Dividende wird trotz Gewinnrückgang erhöht
NVIDIA-Aktie stärker: Möglicher Deal mit OpenAI - Steht das grösste Investment der Firmengeschichte bevor?
Patentklage zwischen BioNTech und Moderna - Wie reagieren die Aktien?
RENK Aktie News: Anleger trennen sich am Freitagvormittag vermehrt von RENK
Newmont-Aktie in Rot: Gemischte Zahlen übertreffen Erwartungen nur teilweise
Trotz Umsatzrekord: Klarna-Aktie sackt nach Milliarden-Meilenstein ab
RENK Aktie News: RENK am Freitagmittag gefragt
Ex-Dividende: So viel erhalten Infineon-Aktionäre pro Aktie

KW 8: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 8: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Bitcoin, Ethereum & Co.: Gewinner und Verlierer - Die Top Flop Kryptowährungen in KW 08/26
Welche Kryptowährung macht das Rennen?
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Indizes in diesem Artikel
DAX 25’260.69 0.87%

Datum Titel
22:16 ROUNDUP/Aktien New York: Kein Befreiungsschlag nach Neuigkeiten im Zollkonflikt
22:13 Aktien New York: Kein Befreiungsschlag nach Neuigkeiten im Zollkonflikt
21:58 ROUNDUP 2: Trump will nach Zollurteil Alternativen nutzen
21:53 ROUNDUP 2: Viel Applaus für Merkel - Merz bleibt reserviert
21:43 CDU für Wohnungs-Baugenehmigung nach drei Monaten
21:27 Laumann mit bestem Ergebnis als CDU-Vize
21:19 GNW-News: Monument gibt weitere Untersuchungsergebnisse aus den Gebieten Buffalo Reef und Felda der Goldmine Selinsing bekannt
21:15 USA haben Teil ihrer Schulden bei den UN bezahlt
21:05 CDU bestätigt Generalsekretär Linnemann mit großer Mehrheit
20:59 Devisen: Euro tritt nach US-Zollentscheidung auf der Stelle