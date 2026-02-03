Pfizer Aktie 962004 / US7170811035
|Pfizer-Investition im Blick
|
03.02.2026 16:02:18
S&P 500-Wert Pfizer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Pfizer von vor 5 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Pfizer-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit Pfizer-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 34.84 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 28.703 Pfizer-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 765.21 USD, da sich der Wert einer Pfizer-Aktie am 02.02.2026 auf 26.66 USD belief. Aus 1’000 USD wurden somit 765.21 USD, was einer negativen Performance von 23.48 Prozent entspricht.
Der Pfizer-Wert an der Börse wurde auf 150.08 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
