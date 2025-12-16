NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Pfizer mit einem Kursziel von 30 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Der Ausblick des Pharmakonzerns entspreche weitgehend den Erwartungen, schrieb Chris Schott am Dienstag. Der Gegenwind durch Forschungsausgaben und enttäuschende Covid-Umsätze werde durch Restrukturierungsmaßnahmen teilweise wieder kompensiert. Schott hält die Aktien für nicht teuer. Gerade im Onkologie-Bereich gebe es zudem einige Kandidaten in der Entwicklungspipeline, die die Anlagestory über die Zeit wieder interessanter machen dürften./ag/mis;