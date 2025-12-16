Pfizer Aktie 962004 / US7170811035
Pfizer Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Pfizer mit einem Kursziel von 30 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Der Ausblick des Pharmakonzerns entspreche weitgehend den Erwartungen, schrieb Chris Schott am Dienstag. Der Gegenwind durch Forschungsausgaben und enttäuschende Covid-Umsätze werde durch Restrukturierungsmaßnahmen teilweise wieder kompensiert. Schott hält die Aktien für nicht teuer. Gerade im Onkologie-Bereich gebe es zudem einige Kandidaten in der Entwicklungspipeline, die die Anlagestory über die Zeit wieder interessanter machen dürften./ag/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2025 / 07:39 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Pfizer Inc. Neutral
|
Unternehmen:
Pfizer Inc.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 30.00
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
$ 26.44
|
Abst. Kursziel*:
13.46%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
$ 25.18
|
Abst. Kursziel aktuell:
19.17%
|
Analyst Name::
Chris Schott
|
KGV*:
-
