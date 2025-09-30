Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’252 1.2%  SPI 16’898 0.9%  Dow 46’398 0.2%  DAX 23’865.2600 -0.1%  Euro 1 0.0%  EStoxx50 5’524 -0.1%  Gold 3’894.9 0.9%  Bitcoin 92’328 1.7%  Dollar 0.7948 -0.2%  Öl 65.8 -1.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Rio Tinto-Aktie steigt: Gladstone-Kraftwerk soll offenbar früher vom Netz gehen
AUTO1-Aktie fällt: Christian Wallentin neuer CFO ab 1. Januar
Experten sehen bei SAP-Aktie Potenzial
So viel Gewinn hätte ein Binance Coin-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Wie viel Gewinn eine Tron-Investition von vor 3 Jahren eingebracht hätte
Suche...
Plus500 Depot

Pfizer Aktie 962004 / US7170811035

20.32
CHF
0.72
CHF
3.69 %
11:00:36
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

01.10.2025 09:41:16

Pfizer Buy

Pfizer
20.32 CHF 3.69%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Pfizer nach dem Deal mit der US-Regierung mit einem Kursziel von 34 US-Dollar auf "Buy" belassen. Durch die von US-Präsident Donald Trump verkündete Einigung sollen bestimmte Medikamente im Rahmen des staatlichen Gesundheitsprogramms Medicaid günstiger abgegeben werden. Darin sieht Analyst Akash Tewari den ersehnten Schritt, der einen großen Unsicherheitsfaktor vom Sektor nehme, wie er am Mittwoch schrieb./tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2025 / 02:45 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 02:45 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Pfizer

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Pfizer-Kurs >5 >10 >15
Fallender Pfizer-Kurs >5 >15 >20
Zusammenfassung: Pfizer Inc. Buy
Unternehmen:
Pfizer Inc. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
$ 34.00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 25.48 		Abst. Kursziel*:
33.44%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 25.48 		Abst. Kursziel aktuell:
33.44%
Analyst Name::
Akash Tewari 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Pfizer Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Pfizer Inc.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
09:41 Pfizer Buy Jefferies & Company Inc.
30.09.25 Pfizer Neutral JP Morgan Chase & Co.
24.09.25 Pfizer Buy Jefferies & Company Inc.
22.09.25 Pfizer Neutral JP Morgan Chase & Co.
17.09.25 Pfizer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen