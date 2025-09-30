Pfizer Aktie 962004 / US7170811035
Pfizer Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Pfizer nach dem Deal mit der US-Regierung mit einem Kursziel von 34 US-Dollar auf "Buy" belassen. Durch die von US-Präsident Donald Trump verkündete Einigung sollen bestimmte Medikamente im Rahmen des staatlichen Gesundheitsprogramms Medicaid günstiger abgegeben werden. Darin sieht Analyst Akash Tewari den ersehnten Schritt, der einen großen Unsicherheitsfaktor vom Sektor nehme, wie er am Mittwoch schrieb./tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 02:45 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Pfizer Inc. Buy
|
Unternehmen:
Pfizer Inc.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 34.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 25.48
|
Abst. Kursziel*:
33.44%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 25.48
|
Abst. Kursziel aktuell:
33.44%
|
Analyst Name::
Akash Tewari
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Pfizer Inc.
|
05:42
|September 2025: Experten empfehlen Pfizer-Aktie mehrheitlich zum Kauf (finanzen.net)
|
30.09.25
|Pluszeichen in New York: S&P 500 legt schlussendlich zu (finanzen.ch)
|
30.09.25
|NYSE-Handel So performt der S&P 500 nachmittags (finanzen.ch)
|
30.09.25
|USA: Pharmakonzern Pfizer senkt auf Drängen der US-Regierung die Preise (Spiegel Online)
|
30.09.25
|Pfizer senkt auf Drängen der US-Regierung die Preise (Spiegel Online)
|
30.09.25
|S&P 500-Papier Pfizer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Pfizer von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.ch)
|
23.09.25
|S&P 500-Papier Pfizer-Aktie: So viel Verlust hätte eine Pfizer-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
22.09.25
|Metsera-Aktie zündet Kursrakete, Pfizer-Aktie höher: Pfizer plant Milliarden-Zukauf (AWP)
Aktien in diesem Artikel
|Pfizer Inc.
|20.15
|2.83%
