NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Pfizer nach dem Deal mit der US-Regierung mit einem Kursziel von 34 US-Dollar auf "Buy" belassen. Durch die von US-Präsident Donald Trump verkündete Einigung sollen bestimmte Medikamente im Rahmen des staatlichen Gesundheitsprogramms Medicaid günstiger abgegeben werden. Darin sieht Analyst Akash Tewari den ersehnten Schritt, der einen großen Unsicherheitsfaktor vom Sektor nehme, wie er am Mittwoch schrieb./tih/ag;