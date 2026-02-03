Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’380 -0.2%  SPI 18’421 -0.3%  Dow 49’428 0.0%  DAX 24’714 -0.3%  Euro 0.9162 -0.3%  EStoxx50 5’979 -0.5%  Gold 4’947 6.2%  Bitcoin 60’269 -1.8%  Dollar 0.7768 -0.4%  Öl 66.7 0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Roche1203204Novartis1200526Rheinmetall345850Swiss Re12688156Zurich Insurance1107539SAP345952
Top News
Pfizer-Aktie unter Druck: Gewinnrückgang in 2025 - Studiendaten für Gewichtssenker
S&P 500-Papier Kraft Heinz Company-Aktie: So viel Verlust hätte ein Kraft Heinz Company-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
S&P 500-Wert Tesla-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Tesla von vor einem Jahr eingebracht
Dow Jones 30 Industrial-Wert American Express-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in American Express von vor 5 Jahren verdient
Dow Jones 30 Industrial-Wert Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Apple-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Suche...
Plus500 Depot
Bilanz 03.02.2026 16:05:36

Pfizer-Aktie unter Druck: Gewinnrückgang in 2025 - Studiendaten für Gewichtssenker

Pfizer-Aktie unter Druck: Gewinnrückgang in 2025 - Studiendaten für Gewichtssenker

Wegen eines Milliardenverlusts im Schlussquartal hat der US-Pharmakonzern Pfizer im vergangenen Jahr weniger verdient.

Unter dem Strich sank der Gewinn 2025 um 3 Prozent auf knapp 7,8 Milliarden Dollar, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Das letzte Jahresviertel hatten milliardenschwere Abschreibungen unter anderem auf das Forschungsportfolio belastet. Im NYSE-Handel geht es für die Pfizer-Papiere zeitweise um 3,69 Prozent abwärts auf 25,68 US-Dollar.

Zugleich hielt der Umsatzschwund beim Konzern an, vor allem wegen der gesunkenen Nachfrage nach Covid-Medikamenten und -Impfungen. Auf Jahressicht ging der Umsatz um 2 Prozent auf 62,6 Milliarden Dollar zurück, im Schlussquartal schlug sich Pfizer mit einem Erlösrückgang um ein Prozent aber besser als erwartet. Seine Prognosen für 2026 bestätigte der Konzern.

Ferner veröffentlichte das Unternehmen Studien-Daten zu einem Medikament gegen krankhaftes Übergewicht (Adipositas), das sich der Konzern durch die milliardenschwere Übernahme des Biotech-Unternehmens Metsera gesichert hatte. Probanden verloren demnach binnen 28 Wochen im Schnitt 12,3 Prozent ihres Gewichts. Analysten taten sich mit einer Einschätzung der Daten im Vergleich zu den wichtigen Konkurrenzprodukten von Lilly und Novo Nordisk zunächst noch schwer. Pfizer hatte Metsera jüngst für bis zu zehn Milliarden Dollar zugekauft, um die durch den Rückgang der Covid-Umsätze entstandene Lücke wieder aufzufüllen. Auch andere Kassenschlager des Konzerns stehen unter Druck.

/tav/men/he

NEW YORK (awp international)

Weitere Links:

So viel hätten Anleger mit einem Investment in Pfizer von vor 3 Jahren verloren

Bildquelle: Molly Woodward / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ KLA
✅ Alphabet A
✅ BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch

Inside Trading & Investment

12:22 Julius Bär: 20.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf Carl Zeiss Meditec AG, Gerresheimer AG
09:35 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 6.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Logitech, Swiss Life, Swisscom
09:20 Marktüberblick: Delivery Hero gesucht
09:08 SMI trotzt den negativen Vorgaben
07:04 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Blue Chips legen zu
02.02.26 Ölmarkt im Umbruch: Zwischen Überangebot, Energiewende und geopolitischem Risiko
28.01.26 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’914.31 19.02 SW5BQU
Short 14’174.95 13.97 SA6BMU
Short 14’695.88 9.00 SC7BZU
SMI-Kurs: 13’375.26 03.02.2026 16:01:04
Long 12’791.01 19.72 SFDBEU
Long 12’511.40 13.97 SXPBDU
Long 11’952.20 8.82 S69BTU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Ausblick: Novo Nordisk zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Siemens auf dem Vormarsch: Wackelt die SAP-Aktie an der Spitze?
Aktien von NVIDIA und Microsoft im Fokus: Ärger mit OpenAI - Zweifel an KI-Chips wachsen
PayPal-Aktie deutlich unter Druck: Umsatz bleibt hinter Prognosen zurück - PayPal-Chef muss gehen
Aktien von Microsoft und NVIDIA leiden unter Zweifeln am möglichen OpenAI-Milliardeninvestment
Nestlé-Aktie in Grün: Unternehmen weist Vorwürfe von Foodwatch zurück
Siemens Energy-Aktie auf Rekordjagd: Analysten sehen massives Potenzial im Gasturbinen-Sektor - Milliardeninvestment in den USA
Bitcoin, Ethereum und Co. bleiben unter Druck - teils zweistellige Verluste
SMI und DAX gehen deutlich fester aus dem Handel -- US-Börsen schliessen mit Gewinnen -- Asiens Börsen am Montag schliesslich tiefrot

Top-Rankings

Rohstoffe im Januar 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die C ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Die Performance der Kryptowährungen
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte im vergangenen Monat stark. Das sind die Gewinner und ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Januar 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der Januar 2026 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich die ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
16:04 ANALYSE-FLASH: Barclays belässt Delivery Hero auf 'Overweight' - Ziel 39,40 Euro
16:04 ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Pfizer auf 'Neutral' - Ziel 30 Dollar
15:59 AKTIEN IM FOKUS 2: Sartorius und Tochter auf Erholungskurs - 'Ausblick okay'
15:49 Zu viel Schnee: Betrieb am Frankfurter Flughafen eingestellt
15:44 Pfizer verdient 2025 weniger - Erste Studiendaten für Gewichtssenker
15:43 ROUNDUP 2/Sabotageversuch an Marineschiff: Strahlkies im Motorblock
15:34 ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Delivery Hero auf 'Buy' - Ziel 35 Euro
15:29 Ex-Daimler-Chef Zetsche weist als Zeuge Behauptung der Kläger zurück
15:19 dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 03.02.2026 - 15.15 Uhr
15:24 Neue Konkurrenz: Aktien von RELX und Wolters Kluwer schwer belastet