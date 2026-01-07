Pfizer Aktie 962004 / US7170811035
Pfizer Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Pfizer in einem Ausblick auf die Pharmabranche 2026 auf "Hold" mit einem Kursziel von 25 US-Dollar belassen. Was die Umsätze betrifft sieht Luisa Hector laut einer am Donnerstag vorliegenden Studie Gegenwind für Eliquis, Ibrance, Paxlovid/Comirnaty und Xeljanz. Die Umsätze von Vyndaqel und Padcev dürften aber weiterhin stark wachsen. Als mögliche Wachstumstreiber für 2026 verwies die Analystin zudem auf Daten von Phase-III-Studien./ck/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Pfizer Inc. Hold
|
Unternehmen:
Pfizer Inc.
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
$ 25.00
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
$ 25.28
|
Abst. Kursziel*:
-1.11%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
$ 25.26
|
Abst. Kursziel aktuell:
-1.01%
|
Analyst Name::
Luisa Hector
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Pfizer Inc.
|
06.01.26
|Covid-19: Bayer verklagt Biontech und Pfizer wegen Patenten für Impfstoffe (Spiegel Online)
|
06.01.26
|S&P 500-Wert Pfizer-Aktie: So viel hätte eine Investition in Pfizer von vor 5 Jahren gekostet (finanzen.ch)
|
31.12.25
|Analysten sehen bei Pfizer-Aktie Potenzial (finanzen.net)
|
30.12.25