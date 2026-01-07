Pfizer 20.17 CHF -0.25% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Pfizer in einem Ausblick auf die Pharmabranche 2026 auf "Hold" mit einem Kursziel von 25 US-Dollar belassen. Was die Umsätze betrifft sieht Luisa Hector laut einer am Donnerstag vorliegenden Studie Gegenwind für Eliquis, Ibrance, Paxlovid/Comirnaty und Xeljanz. Die Umsätze von Vyndaqel und Padcev dürften aber weiterhin stark wachsen. Als mögliche Wachstumstreiber für 2026 verwies die Analystin zudem auf Daten von Phase-III-Studien./ck/edh;

