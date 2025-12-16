Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’057 0.2%  SPI 17’920 0.0%  Dow 48’114 -0.6%  DAX 24’077 -0.6%  Euro 0.9343 -0.1%  EStoxx50 5’718 -0.6%  Gold 4’304 0.0%  Bitcoin 69’841 1.6%  Dollar 0.7952 -0.1%  Öl 58.8 -2.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Tesla11448018NVIDIA994529Novartis1200526Swiss Re12688156Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539
Top News
Tesla-Aktie mit neuem Allzeithöchststand: Tesla peilt komplette Batteriefertigung in Deutschland an - Fahrautonomie bleibt im Blick
ServiceNow-Aktie mit Erholung nach Kursrutsch: Gerüchte und Analystenskepsis halten nicht an
Milliardenverluste für Shortseller: Turbulentes Jahr 2025 für die Tesla-Aktie
Palantir-Aktie zwischen Hype und Realität: Warum Analysten zur Vorsicht mahnen
Pfizer-Aktie fällt: 2026 weniger Gewinn erwartet - Covid-Umsatz rückläufig
Suche...

Pfizer Aktie 962004 / US7170811035

20.00
CHF
-0.66
CHF
-3.20 %
18:00:02
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

16.12.2025 20:26:45

Pfizer Buy

Pfizer
20.00 CHF -3.20%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Pfizer nach Zahlen und einem Geschäftsausblick auf 2025 auf "Buy" mit einem Kursziel von 34 US-Dollar belassen. Die Ziele des Pharmakonzerns für 2026 seien erreichbar, schrieb Akash Tewari in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem wolle das Management die Dividende beibehalten./mis/rob/men;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2025 / 11:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2025 / 11:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Pfizer

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Pfizer-Kurs >5 >10 >15 >20
Fallender Pfizer-Kurs >5 >10
Zusammenfassung: Pfizer Inc. Buy
Unternehmen:
Pfizer Inc. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
$ 34.00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 25.25 		Abst. Kursziel*:
34.63%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 25.53 		Abst. Kursziel aktuell:
33.18%
Analyst Name::
Akash Tewari 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Pfizer Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten