Pfizer Aktie 962004 / US7170811035
20.00CHF
-0.66CHF
-3.20 %
18:00:02
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
16.12.2025 20:26:45
Pfizer Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Pfizer nach Zahlen und einem Geschäftsausblick auf 2025 auf "Buy" mit einem Kursziel von 34 US-Dollar belassen. Die Ziele des Pharmakonzerns für 2026 seien erreichbar, schrieb Akash Tewari in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem wolle das Management die Dividende beibehalten./mis/rob/men;
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2025 / 11:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2025 / 11:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2025 / 11:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Pfizer Inc. Buy
|
Unternehmen:
Pfizer Inc.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 34.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 25.25
|
Abst. Kursziel*:
34.63%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 25.53
|
Abst. Kursziel aktuell:
33.18%
|
Analyst Name::
Akash Tewari
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Pfizer Inc.
|
20:03
|Dienstagshandel in New York: S&P 500 am Dienstagnachmittag leichter (finanzen.ch)
|
11.12.25
|Pfizer plant wohl in der Schweiz einen Stellenabbau - Aktie höher (AWP)
|
09.12.25
|S&P 500-Wert Pfizer-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Pfizer von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.ch)
|
02.12.25
|S&P 500-Papier Pfizer-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Pfizer von vor 3 Jahren angefallen (finanzen.ch)
|
30.11.25
|Pfizer-Aktie: Was Analysten im November vom Papier halten (finanzen.net)
|
25.11.25
|S&P 500-Titel Pfizer-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Pfizer von vor einem Jahr verloren (finanzen.ch)
|
18.11.25
|S&P 500-Wert Pfizer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Pfizer-Investment von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
13.11.25
|Pfizer gewinnt Metsera-Kampf: Anleger reagieren gelassen - Aktie kaum bewegt (Dow Jones)