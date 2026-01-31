Pfizer Aktie 962004 / US7170811035
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
|
31.01.2026 22:30:39
So stuften die Analysten die Pfizer-Aktie im vergangenen Monat ein
Im Januar 2026 haben 4 Analysten eine Einschätzung der Pfizer-Aktie vorgenommen.
4 Analysten stufen die Anteilsscheine von Pfizer mit Halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 25,50 USD, was einem erwarteten Abschlag von 0,94 USD zum aktuellen NYSE-Stand der Pfizer-Aktie von 26,44 USD entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Halten hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25,00 USD
|-5,45
|08.01.2026
|UBS AG
|25,00 USD
|-5,45
|07.01.2026
Redaktion finanzen.ch
Nachrichten zu Pfizer Inc.
|
31.01.26
|So stuften die Analysten die Pfizer-Aktie im vergangenen Monat ein (finanzen.net)
|
27.01.26