Pfizer Aktie 962004 / US7170811035

20.11
CHF
0.23
CHF
1.14 %
14:15:26
BRXC
04.02.2026 13:18:51

Pfizer Neutral

Pfizer
20.11 CHF 1.14%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Pfizer mit einem Kursziel von 26 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Analyst Asad Haider führt die Kursschwäche am Dienstag trotz recht ordentlicher Quartalsergebnisse auf unbeantwortete Fragen in der Telefonkonferenz zurück. Sie hätten sich auf die gleichzeitig veröffentlichten Studiendaten zu PF-3944 bezogen, einem Abnehmmittel der GLP-1-Klasse, so der Experte am Mittwoch. Die Gewichtsreduktion habe zwar im Rahmen der Erwartungen gelegen, es fehle jedoch an Details zur Verträglichkeit und an Klarheit hinsichtlich der Positionierung in einem Markt mit rapiden Veränderungen. Im Fokus stünden nun die vollständigen Studienergebnisse im Juni anlässlich der Jahreskonferenz der American Diabetes Association Anfang Juni./ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 06:00 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Pfizer Inc. Neutral
Unternehmen:
Pfizer Inc. 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
$ 26.00
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
$ 25.77 		Abst. Kursziel*:
0.89%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
$ 25.73 		Abst. Kursziel aktuell:
1.04%
Analyst Name::
Asad Haider 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

