Pfizer Aktie 962004 / US7170811035

19.77
CHF
0.11
CHF
0.56 %
18:00:00
BRXC
22.10.2025 18:44:58

Pfizer Buy

Pfizer
19.77 CHF 0.56%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Pfizer nach einem Treffen mit dem Management am Rande der Krebstagung Esmo auf "Buy" mit einem Kursziel von 34 US-Dollar belassen. Die Onkologie bleibe eine tragende Säule des Pharmakonzerns, mit Schwerpunkt auf wirkungsvollen, Biomarker-gesteuerten Programmen, schrieb Akash Tewari in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/edh/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 10:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 10:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

