Pfizer Aktie 962004 / US7170811035
19.77CHF
0.11CHF
0.56 %
18:00:00
BRXC
22.10.2025 18:44:58
Pfizer Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Pfizer nach einem Treffen mit dem Management am Rande der Krebstagung Esmo auf "Buy" mit einem Kursziel von 34 US-Dollar belassen. Die Onkologie bleibe eine tragende Säule des Pharmakonzerns, mit Schwerpunkt auf wirkungsvollen, Biomarker-gesteuerten Programmen, schrieb Akash Tewari in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/edh/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 10:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 10:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Pfizer Inc. Buy
Unternehmen:
Pfizer Inc.
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
Kursziel:
$ 34.00
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
$ 24.75
Abst. Kursziel*:
37.40%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
$ 24.68
Abst. Kursziel aktuell:
37.76%
Analyst Name::
Akash Tewari
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Pfizer Inc.
14.10.25
|Novo Nordisk-Aktie fällt weiter: US-Deal nach Vorbild von Pfizer und AstraZeneca möglich? (finanzen.ch)
14.10.25
|S&P 500-Papier Pfizer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Pfizer-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
07.10.25