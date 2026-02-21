Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’860 0.4%  SPI 19’098 0.4%  Dow 49’626 0.5%  DAX 25’261 0.9%  Euro 0.9123 -0.1%  EStoxx50 6’131 1.2%  Gold 5’099 2.1%  Bitcoin 52’770 1.7%  Dollar 0.7761 0.1%  Öl 71.8 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Sika41879292Partners Group2460882Sandoz124359842Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Lonza1384101Helvetia Baloise46664220Novartis1200526Siemens Energy56635536
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Standard Lithium-Aktie im Fokus: Transformation zum Lithiumlieferanten für die USA
NVIDIA-Aktie im Fokus: Hinweise auf neue Shield-TV-Generation
KW 8: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
SpaceX trifft xAI: Musk arbeitet offenbar an der finanziellen Entlastung des KI-Startups
Tesla-Aktie vor neuem Impuls? Musk stellt Serienproduktion des Semi 2026 in Aussicht
Suche...
Plus500 Depot

Morgan Stanley Aktie 653571 / US6174464486

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Finanz-Schachzug voraus? 21.02.2026 01:22:00

SpaceX trifft xAI: Musk arbeitet offenbar an der finanziellen Entlastung des KI-Startups

SpaceX trifft xAI: Musk arbeitet offenbar an der finanziellen Entlastung des KI-Startups

Tesla-CEO Elon Musk plant wohl nach der Fusion von xAI und SpaceX die Milliarden-Schulden seines KI-Startups zu senken.

BNP Paribas
86.35 CHF 1.01%
Kaufen Verkaufen
• Musks Banker planen offenbar Deal zur Reduzierung der Zinskosten von xAI
• Morgan Stanley leitet wohl die Finanzierungsstrategie
• Fusion mit SpaceX soll Weg für IPO und KI-Projekte ebnen

Tesla-CEO Elon Musk setzt wohl erneut auf ein strategisches Finanzmanöver: Nach der Fusion seines KI-Startups xAI mit SpaceX prüfen Musks Banker - laut einem Bericht von Bloomberg unter Berufung auf Insider - Möglichkeiten, die hohen Schulden des Unternehmens zu reduzieren. xAI habe in den vergangenen Jahren rund 18 Milliarden US-Dollar Schulden aufgebaut, heisst es - teils durch den Kauf der Social-Media-Plattform Twitter (heute X) und die Gründung des KI-Entwicklers.

Ein neuer Finanzierungsdeal soll offenbar die Belastungen verringern, bevor SpaceX in diesem Jahr an die Börse gehen soll. Die Banker versuchen, eine Art Finanzierungsplan zu erstellen, der "einen Teil der hohen Zinskosten" reduzieren würde, die mit den Schulden einhergehen, berichtet Bloomberg. Musk bestätigte im Dezember 2025 in einem X-Post-Kommentar, dass ein IPO von SpaceX geplant sei.

Finanzierungsstrategie: Morgan Stanley übernimmt Führungsrolle

Bloombergs Insider-Quellen zufolge soll Morgan Stanley die führende Rolle in der geplanten Finanzierungsstrategie übernehmen, zusammen mit Goldman Sachs, Bank of America und JPMorgan Chase & Co., die alle als mögliche Begleiter des SpaceX-Börsengangs im Gespräch sind.

Die Schulden, die xAI derzeit trägt, sind enorm: Seit dem Kauf von X vor einigen Jahren mit einem 12,5-Milliarden-Dollar-Finanzierungspaket zahle das Unternehmen "zig Millionen an Zinszahlungen jeden Monat", so Bloomberg. Zu den Gläubigern zählen Bank of America, Barclays, Mitsubishi UFJ Financial, BNP Paribas, Mizuho und Société Générale.

Fusion als langfristiger Wachstumsschub?

Die Fusion von X und xAI, die im März 2025 stattfand, bewertete das kombinierte Unternehmen auf etwa 45 Milliarden US-Dollar inklusive Schulden, so Musk laut einem X-Post. Anfang Februar kündigte SpaceX dann die Fusion mit xAI an.
Musk verfolgt dabei eine langfristige Vision. Auf der SpaceX-Unternehmenswebsite schreibt er: "Langfristig ist weltraumgestützte KI offensichtlich der einzige Weg zur Skalierung. Um auch nur ein Millionstel der Energie unserer Sonne zu nutzen, wäre über eine Million Mal mehr Energie erforderlich, als unsere Zivilisation derzeit verbraucht! Die einzige logische Lösung ist daher, diese ressourcenintensiven Bemühungen an einen Ort mit enormer Energie und Platz zu verlagern. Ich meine, der Weltraum wird nicht umsonst ‚Weltraum‘ genannt".

Durch die Fusion von xAI und SpaceX soll wohl nicht nur die Schuldenlast reduziert werden, sondern auch die Basis für ambitionierte, weltraumgestützte KI-Projekte geschaffen werden. SpaceX soll damit für zukünftige Projekte gestärkt werden. Im Fokus stehen der Ausbau von Starlink, potenzielle IPO-Einnahmen und KI-gestützte Anwendungen, die unter anderem die Entwicklung von Mondbasen beschleunigen könnten. Ob das gelingt, bleibt abzuwarten.

Bettina Schneider / Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Tesla-Aktie im Aufschwung: Spekulationen über SpaceX-Allianz mit Tesla und xAI im Blick
Tesla-Aktie im Fokus: Wedbush sieht Integration mit SpaceX und xAI kommen
Tesla-Chef Elon Musk vereint SpaceX und xAI

Bildquelle: Kevork Djansezian/Getty Images,SpaceX

Nachrichten zu Starlink

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten