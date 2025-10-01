Pfizer Aktie 962004 / US7170811035
Pfizer Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Pfizer nach Studiendaten zu einem Abnehmpräparat von Metsera mit einem Kursziel von 34 US-Dollar auf "Buy" belassen. Akash Tewari blieb am Donnerstag skeptisch, was eine signifikante Verbesserung von Wirksamkeit und Verträglichkeit von MET-097i im Vergleich zum Eli-Lilly-Medikament Tirzepatid betrifft. Er sieht die anstehende Übernahme von Metsera dennoch vorteilhaft für Pfizer wegen der Chance auf eine Portfolioerweiterung./tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2025 / 00:42 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Pfizer Inc. Buy
|
Unternehmen:
Pfizer Inc.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 34.00
|
Rating jetzt: Buy
Buy
|
Kurs*:
$ 27.21
|
Abst. Kursziel*: 24.95%
24.95%
|
Rating update: Buy
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 27.22
|
Abst. Kursziel aktuell: 24.91%
24.91%
|
Analyst Name::
Akash Tewari
|
KGV*: -
-
Nachrichten zu Pfizer Inc.
|
01.10.25
|Preisdeal zwischen Pfizer und US-Regierung könnte wegweisend sein (AWP)
|
30.09.25
|Pluszeichen in New York: S&P 500 legt schlussendlich zu (finanzen.ch)
|
30.09.25
|NYSE-Handel So performt der S&P 500 nachmittags (finanzen.ch)
|
30.09.25
|Pfizer senkt auf Drängen der US-Regierung die Preise (Spiegel Online)
|
30.09.25
|USA: Pharmakonzern Pfizer senkt auf Drängen der US-Regierung die Preise (Spiegel Online)
|
30.09.25
|S&P 500-Papier Pfizer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Pfizer von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.ch)
|
23.09.25
|S&P 500-Papier Pfizer-Aktie: So viel Verlust hätte eine Pfizer-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
22.09.25
|Metsera-Aktie zündet Kursrakete, Pfizer-Aktie höher: Pfizer plant Milliarden-Zukauf (AWP)