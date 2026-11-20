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Fundamental
zugeh. Wertpapiere
20.11.2026 08:57:44
Ottobock Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Ottobock nach einer Veranstaltung mit dem Unternehmenschef in London mit einem Kursziel von 83 Euro auf "Buy" belassen. Verzögerte Erstattungen seien ein Zeitproblem, keine Nachfrage-Erosion, schrieb Henrik Paganetty am Freitag. Die mittelfristigen Ambitionen des Orthopädietechnik-Spezialisten erschienen allerdings weniger sicher./rob/ag/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2026 / 02:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2026 / 02:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2026 / 02:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ottobock Buy
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Unternehmen:
Ottobock
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Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
83.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
36.35 €
|
Abst. Kursziel*:
128.34%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
38.35 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
116.43%
|
Analyst Name::
Henrik Paganetty
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Ottobock
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17.11.26
|EQS-DD: Ottobock SE & Co. KGaA: Dr. Bernd Bohr, buy (EQS Group)
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17.11.26
|EQS-DD: Ottobock SE & Co. KGaA: Dr. Bernd Bohr, buy (EQS Group)
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17.11.26
|EQS-DD: Ottobock SE & Co. KGaA: Dr. Bernd Bohr, Kauf (EQS Group)
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|EQS-DD: Ottobock SE & Co. KGaA: Oliver Jakobi, buy (EQS Group)
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17.11.26
|EQS-DD: Ottobock SE & Co. KGaA: Oliver Jakobi, Kauf (EQS Group)
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|Deutsche Bank AG
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.11.26
|Ottobock Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.11.26
|Ottobock Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:57
|Ottobock Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.26
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.26
|Ottobock Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.11.26
|Ottobock Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.26
|Ottobock Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
|17.11.26
|Ottobock Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.26
|Ottobock Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Ottobock Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Ottobock Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Ottobock Hold
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