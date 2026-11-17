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17.11.2026 16:32:34
EQS-DD: Ottobock SE & Co. KGaA: Oliver Jakobi, Kauf
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
17.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Ottobock SE & Co. KGaA
|Max-Näder-Strasse 15
|37115 Duderstadt
|Deutschland
|Internet:
|https://corporate.ottobock.com
|LEI Code:
|529900LR96WLQ75KCE70
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
108094 17.11.2026 CET/CEST
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