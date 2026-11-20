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20.11.2026 10:02:10
ATX-Wert Raiffeisen-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Raiffeisen-Investment von vor 10 Jahren verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Raiffeisen-Investment gewesen.
Am 20.11.2016 wurden Raiffeisen-Anteile via Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 16.60 EUR. Bei einem Investment von 1’000 EUR in Raiffeisen-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 60.259 Raiffeisen-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Raiffeisen-Papiers auf 59.55 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3’588.43 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 258.84 Prozent zugenommen.
Die Marktkapitalisierung von Raiffeisen belief sich zuletzt auf 19.66 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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