Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA Handel mit Allianz-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 362.70 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0.276 Allianz-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 19.11.2026 126.14 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 457.50 EUR belief. Das kommt einer Steigerung um 26.14 Prozent gleich.

Allianz erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 172.64 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch