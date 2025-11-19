Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Ottobock Aktie 149106489 / DE000BCK2223

73.50
EUR
2.40
EUR
3.38 %
09:43:52
BMN
19.11.2025 08:25:05

Ottobock Neutral

Ottobock
73.50 EUR 3.38%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Bewertung von Ottobock beim Kursziel von 74 Euro mit "Neutral" aufgenommen. Der Rollstuhlspezialist verfüge im Bereich Human-Bionik über einen Innovationsvorsprung, schrieb Graham Doyle am Dienstagabend in seiner Erstbewertung. Er traut den Niedersachsen bis 2030 im Schnitt ein Wachstum von 8 Prozent pro Jahr zu und eine Ergebnissteigerung um 17 Prozent. Die Bewertungsprämie der Aktien gegenüber der Branche hält Doyle für gerechtfertigt. Viel Luft nach oben sieht er aktuell allerdings nicht./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 16:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ottobock Neutral
Unternehmen:
Ottobock 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
74.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
73.20 € 		Abst. Kursziel*:
1.09%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
73.50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
0.68%
Analyst Name::
Graham Doyle 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Aktien in diesem Artikel

Ottobock 72.80 2.39% Ottobock