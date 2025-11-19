Ottobock Aktie 149106489 / DE000BCK2223
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Ottobock Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Bewertung von Ottobock beim Kursziel von 74 Euro mit "Neutral" aufgenommen. Der Rollstuhlspezialist verfüge im Bereich Human-Bionik über einen Innovationsvorsprung, schrieb Graham Doyle am Dienstagabend in seiner Erstbewertung. Er traut den Niedersachsen bis 2030 im Schnitt ein Wachstum von 8 Prozent pro Jahr zu und eine Ergebnissteigerung um 17 Prozent. Die Bewertungsprämie der Aktien gegenüber der Branche hält Doyle für gerechtfertigt. Viel Luft nach oben sieht er aktuell allerdings nicht./ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ottobock Neutral
|
Unternehmen:
Ottobock
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
74.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
73.20 €
|
Abst. Kursziel*:
1.09%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
73.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
0.68%
|
Analyst Name::
Graham Doyle
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Ottobock
Analysen zu Ottobock
|08:25
|Ottobock Neutral
|UBS AG
|08:23
|Ottobock Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:25
|Ottobock Neutral
|UBS AG
|08:23
|Ottobock Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:23
|Ottobock Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:25
|Ottobock Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Ottobock
|72.80
|2.39%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:39
|
Deutsche Bank AG
Ottobock Buy
|08:37
|
JP Morgan Chase & Co.
ABB Neutral
|08:36
|
Bernstein Research
Intel Market-Perform
|08:36
|
Bernstein Research
ABB Underperform
|08:25
|
UBS AG
Ottobock Neutral
|08:24
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Rheinmetall Buy
|08:23
|
Jefferies & Company Inc.
Ottobock Buy