Ottobock Aktie 149106489 / DE000BCK2223
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Ottobock Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Ottobock auf "Buy" mit einem Kursziel von 83 Euro belassen. Der Verkauf des Rollstuhlgeschäfts komme erwartungsgemäß, da Ottobock bereits während seines Börsengangs die Absicht geäußert habe, nicht zum Kerngeschäft zählende Bereiche zu veräußern, schrieb Henrik Paganetty am Freitag nach der Ankündigung des Prothesenherstellers. Die Transaktion dürfte die Prognose des Unternehmens nicht beeinträchtigen./rob/ajx/la;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ottobock Buy
|
Unternehmen:
Ottobock
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
83.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
50.10 €
|
Abst. Kursziel*:
65.67%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
50.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
64.36%
|
Analyst Name::
Henrik Paganetty
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Ottobock
|
11:30
|EQS-News: Ottobock verkauft Rollstuhlgeschäft „Human Mobility“ (EQS Group)
|
11:30
|EQS-News: Ottobock sells its Human Mobility wheelchair business (EQS Group)
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16.06.26
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12.06.26
|Gewinne in Frankfurt: TecDAX am Mittag mit Gewinnen (finanzen.ch)
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09.06.26
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09.06.26
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08.06.26
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08.06.26
|TecDAX aktuell: TecDAX verbucht letztendlich Gewinne (finanzen.ch)
Analysen zu Ottobock
|12:58
|Ottobock Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.06.26
|Ottobock Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.05.26
|Ottobock Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.05.26
|Ottobock Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.05.26
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|12:58
|Ottobock Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.06.26
|Ottobock Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.05.26
|Ottobock Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.05.26
|Ottobock Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.05.26
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|12:58
|Ottobock Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.05.26
|Ottobock Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.05.26
|Ottobock Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.05.26
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|13.05.26
|Ottobock Buy
|UBS AG
|03.06.26
|Ottobock Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.05.26
|Ottobock Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.02.26
|Ottobock Neutral
|UBS AG
|22.01.26
|Ottobock Neutral
|UBS AG
|19.11.25
|Ottobock Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Ottobock
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|0.00%
Aktuelle Aktienanalysen
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Jefferies & Company Inc.
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