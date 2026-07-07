Ottobock Aktie 149106489 / DE000BCK2223
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Ottobock Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Ottobock nach einem Kauf auf "Buy" mit einem Kursziel von 83 Euro belassen. Die Übernahme der spanischen Fesia Technology stärke und erweitere die Stellung des Prothesenherstellers in der Neuro-Orthopädie, schrieb Henrik Paganetty in einer Einschätzung am Dienstag. Angesichts der geringen Größe des Unternehmens dürfte sich der Einfluss auf Umsatz und operatives Ergebnis jedoch in Grenzen halten. Das Geschäft sei eher strategischer Natur./rob/bek/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ottobock Buy
|
Unternehmen:
Ottobock
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
83.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
52.00 €
|
Abst. Kursziel*:
59.62%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
52.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
59.00%
|
Analyst Name::
Henrik Paganetty
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Ottobock
|
07:30
|EQS-News: Ottobock setzt mit Akquisition strategischen Ausbau der Neuro-Orthetik fort (EQS Group)
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07:30
|EQS-News: Ottobock continues strategic expansion of Neuro-Orthotics with acquisition (EQS Group)
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30.06.26
|Ottobock-Aktie: Experten empfehlen Ottobock im Juni mehrheitlich zum Kauf (finanzen.net)
Analysen zu Ottobock
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|Ottobock Buy
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|20.05.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
|15:22
|Ottobock Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.06.26
|Ottobock Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.06.26
|Ottobock Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.05.26
|Ottobock Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.05.26
|Ottobock Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|15:22
|Ottobock Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.06.26
|Ottobock Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.05.26
|Ottobock Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.05.26
|Ottobock Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.05.26
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|03.06.26
|Ottobock Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.05.26
|Ottobock Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|UBS AG
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|UBS AG
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|Ottobock Neutral
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Aktien in diesem Artikel
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