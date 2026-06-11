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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Oracle mit einem Kursziel von 210 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Das währungsbereinigte Wachstum habe sich im vierten Geschäftsquartal erneut beschleunigt, schrieb Arti Vula in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion auf den Bericht. Er hob zudem den rekordhohen Auftragsbestand hervor. Auch das Geschäft neben der KI-Infrastruktur bleibe dynamisch./rob/ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.06.2026 / 23:02 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2026 / 23:39 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.