Oracle Aktie 959184 / US68389X1054
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Oracle Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Oracle mit einem Kursziel von 210 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Das währungsbereinigte Wachstum habe sich im vierten Geschäftsquartal erneut beschleunigt, schrieb Arti Vula in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion auf den Bericht. Er hob zudem den rekordhohen Auftragsbestand hervor. Auch das Geschäft neben der KI-Infrastruktur bleibe dynamisch./rob/ag/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2026 / 23:39 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Oracle Corp. Overweight
|
Unternehmen:
Oracle Corp.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 210.00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 201.26
|
Abst. Kursziel*:
4.34%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 203.46
|
Abst. Kursziel aktuell:
3.21%
|
Analyst Name::
Arti Vula
|
KGV*:
-
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