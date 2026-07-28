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Analystenbewertung 28.07.2026 12:07:23

Kurspotenzial: Warum die Oracle-Aktie und diese zwei US-Werte jetzt im Analysten-Fokus stehen

Kurspotenzial: Warum die Oracle-Aktie und diese zwei US-Werte jetzt im Analysten-Fokus stehen

Einige Aktien zählen laut Analysten zu den aussichtsreichsten Wachstumswerten am US-Markt. Trotz Risiken sehen die Experten ein Kurspotenzial von mehr als 60 Prozent.

Rocket Lab Corporation Registered Shs
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  • AppLovin, Oracle und Rocket Lab stehen laut Analysten im Fokus
  • Bei allen drei Werten gehen die Einschätzungen der Häuser weit auseinander
  • Oracle notiert trotz Rekord-Auftragsbestand nahe am 52-Wochen-Tief

Drei US-Wachstumswerte aus sehr unterschiedlichen Branchen tauchen derzeit in Analysten-Kurszielen mit deutlichem Aufwärtspotenzial auf: der Werbetechnik-Konzern AppLovin, der Softwareriese Oracle und der Raumfahrtkonzern Rocket Lab. Gemeinsam ist allen drei Werten, dass die Analystenmeinungen zwar überwiegend positiv, aber keineswegs einheitlich sind.

AppLovin-Aktie: Citi bleibt bei seiner Kaufempfehlung

Bei AppLovin bekräftigte Citi-Analyst Jason Bazinet zuletzt seine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 710 US-Dollar. Er begründet seine positive Einschätzung mit dem Ausbau der werbebasierten KI-Plattform Axon, die dem Unternehmen zunehmend auch E-Commerce-Kunden erschliesst. Nicht alle Häuser sind derart optimistisch: Andere Analysten stufen die Aktie lediglich neutral ein, weil die ohnehin schon hohe Bewertung nach der starken Kursrally des vergangenen Jahres wenig Spielraum lässt.

Das durchschnittliche Kursziel liegt laut TipRanks bei 666,32 US-Dollar. Ausgehend vom Schlusskurs vom Montag von 412,73 US-Dollar ergibt sich daher ein Aufwärtspotenzial von rund 61 Prozent.

Oracle-Aktie: Rekordauftragsbestand trifft auf Kursschwäche

Bei Oracle liegt das durchschnittliche Analystenkursziel laut TipRanks bei rund 260 US-Dollar, was einem Aufwärtspotenzial von rund 117 Prozent zum Schlusskurs vom Montag an der NYSE entspräche. Von den erfassten Analysen votieren 28 für "Kaufen" und vier für "Halten". Kürzlich bestätigte John DiFucci von Guggenheim seine Kaufempfehlung sowie das Kursziel von 400 US-Dollar für Oracle. Er erklärte, Gespräche von Investoren mit CFO Hilary Maxson hätten gezeigt, dass der Ausbau der KI-Kapazitäten weitgehend risikominimiert sei, Verzögerungen weder flächendeckend noch wesentlich ins Gewicht fielen und die Vertragsstrukturen die Margen absicherten, wie es bei TipRanks heisst.
Die Ratingagentur S&P stufte Oracles Bonität unterdessen wegen des negativen freien Cashflows und der hohen Investitionsausgaben nur eine Stufe über Ramschniveau ein, und mehr als die Hälfte des Cloud-Auftragsbestands hängt an einem einzigen Kunden.

Rocket Lab-Aktie: Grosse Bandbreite bei den Kurszielen

Bei Rocket Lab reicht die Bandbreite der Kursziele von 18 Analysten TipRanks zufolge von 60 bis 135 US-Dollar, im Schnitt rund 111 US-Dollar. 14 Häuser raten zum Kauf, vier zum Halten, keines zum Verkauf. Morgan Stanley bestätigte zuletzt seine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 105 US-Dollar, während Goldman Sachs mit einer Halteempfehlung und einem Kursziel von 76 US-Dollar deutlich vorsichtiger bleibt. Die eigentliche Bewährungsprobe steht dem Unternehmen noch bevor: Die neue Neutron-Rakete muss erst erfolgreich fliegen, bevor sich das Wachstumsversprechen in belastbaren Umsätzen niederschlägt.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

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