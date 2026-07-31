|Kaufempfehlungen KW 31
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31.07.2026 10:50:39
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Trading Signals: Apple: Rallye auf dem Prüfstand
Heute Abend legt der iPhone-Hersteller Zahlen vor. Angesichts der Rallye der vergangenen Monate, einer üppigen Bewertung und dem strapazierten Chartbild könnte es für Apple schwer werden, den Impuls für neue Höchststände zu liefern.Weiterlesen!
KLA, Sandoz, Legrand: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung? mit François Bloch
KLA, Sandoz und Legrand stehen in dieser Folge des BX Morningcall im Fokus. François Bloch und Olivia Hähnel vergleichen drei Aktien aus Halbleiter, Pharma/Biosimilars und elektrischer Infrastruktur. Im Fokus stehen Umsatz, EBIT, EBIT-Marge, Dividende, Buchwert, Performance und die Frage, welche Risiken Anlegerinnen und Anleger im aktuellen Marktumfeld beachten können.
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ KLA
✅ Sandou
✅ Legrand
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Börse aktuell - Live TickerSMI fester -- DAX im Plus -- Asiens Börsen mehrheitlich stärker - Erholungsrally in Südkorea
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich vor dem Wochenende freundlich. Der deutsche Leitindex legt ebenfalls zu. Die Börsen in Fernost notieren am Freitag mehrheitlich im Plus.