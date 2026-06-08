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08.06.2026 07:58:53

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Oracle auf "Buy" mit einem Kursziel von 320 US-Dollar belassen. Das Wachstum der Oracle Cloud Infrastructure (OCI) dürfte sich mit KI-Rückenwind beschleunigt haben, schrieb Brent Thill in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf den Bericht zum vierten Geschäftsquartal. Kapazitätsbeschränkungen nähmen weiter ab./rob/ag/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.06.2026 / 18:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.06.2026 / 18:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Oracle Corp. Buy
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Oracle Corp. 		Analyst:
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Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
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49.76%
Rating update:
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$ 213.67 		Abst. Kursziel aktuell:
49.76%
Analyst Name::
Brent Thill 		KGV*:
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07:58 Oracle Buy Jefferies & Company Inc.
05.06.26 Oracle Buy Deutsche Bank AG
04.06.26 Oracle Sector Perform RBC Capital Markets
06.05.26 Oracle Overweight Barclays Capital
07.04.26 Oracle Buy UBS AG
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