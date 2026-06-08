Oracle Aktie 959184 / US68389X1054
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08.06.2026 07:58:53
Oracle Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Oracle auf "Buy" mit einem Kursziel von 320 US-Dollar belassen. Das Wachstum der Oracle Cloud Infrastructure (OCI) dürfte sich mit KI-Rückenwind beschleunigt haben, schrieb Brent Thill in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf den Bericht zum vierten Geschäftsquartal. Kapazitätsbeschränkungen nähmen weiter ab./rob/ag/la;
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.06.2026 / 18:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.06.2026 / 18:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.06.2026 / 18:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Oracle Corp. Buy
|
Unternehmen:
Oracle Corp.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 320.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 213.68
|
Abst. Kursziel*:
49.76%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 213.67
|
Abst. Kursziel aktuell:
49.76%
|
Analyst Name::
Brent Thill
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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|
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|Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite fällt am Freitagnachmittag zurück (finanzen.ch)
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