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10.08.2026 20:27:13

Oracle Aktie News: Oracle präsentiert sich am Montagabend fester

Oracle Aktie News: Oracle präsentiert sich am Montagabend fester

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Oracle. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 2,6 Prozent auf 150,89 USD zu.

Oracle
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Die Aktionäre schickten das Papier von Oracle nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:26 Uhr 2,6 Prozent auf 150,89 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 26'573 Punkten liegt. Der Kurs der Oracle-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 151,98 USD zu. Bei 149,70 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 2'126'844 Oracle-Aktien.

Am 11.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 345,69 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 129,10 Prozent über dem aktuellen Kurs der Oracle-Aktie. Bei 114,51 USD fiel das Papier am 29.07.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Oracle-Aktie liegt somit 31,77 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,95 USD. Im Vorjahr hatte Oracle 2,00 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Oracle am 10.06.2026. Das EPS wurde auf 1,45 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Oracle 1,19 USD je Aktie verdient. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 20,63 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 19.18 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 15.90 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q1 2027-Finanzergebnisse wird am 14.09.2026 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Oracle einen Gewinn von 8,06 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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Short 15’478.65 13.66 SQZB4U
Short 16’045.60 8.92 S5SB6U
SMI-Kurs: 14’633.70 10.08.2026 17:30:27
Long 13’974.24 19.92 SPBMIU
Long 13’661.19 13.99 SGBNXU
Long 13’057.30 8.87 SJBCVU
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