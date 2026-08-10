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10.08.2026 16:29:00

Oracle Aktie News: Oracle verteuert sich am Nachmittag

Oracle Aktie News: Oracle verteuert sich am Nachmittag

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Oracle. Das Papier von Oracle konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 1,8 Prozent auf 149,63 USD.

Oracle
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Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,8 Prozent auf 149,63 USD zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 26'698 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die Oracle-Aktie bei 150,77 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 149,70 USD. Zuletzt wechselten via New York 837'446 Oracle-Aktien den Besitzer.

Bei 345,69 USD erreichte der Titel am 11.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 131,03 Prozent über dem aktuellen Kurs der Oracle-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.07.2026 (114,51 USD). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,47 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Oracle-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,95 USD. Im Vorjahr erhielten Oracle-Aktionäre 2,00 USD je Wertpapier. Die Bilanz zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal legte Oracle am 10.06.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,45 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Oracle ein EPS von 1,19 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 19.18 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 15.90 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Oracle dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2027 voraussichtlich am 14.09.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 8,06 USD je Oracle-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Short 16’045.60 8.92 S5SB6U
SMI-Kurs: 14’633.70 10.08.2026 17:30:27
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Long 13’057.30 8.87 S5BOUU
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