Oracle Aktie 959184 / US68389X1054

176.43
CHF
-5.16
CHF
-2.84 %
14.11.2025
BRXC
17.11.2025 07:58:20

Oracle Buy

Oracle
176.43 CHF -2.84%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Oracle mit einem Kursziel von 400 US-Dollar auf "Buy" belassen. Seit dem Rekordhoch am 10. September habe die Aktie fast ein Drittel an Wert verloren, da sich die Sorgen über zu hohe Schulden für den Aufbau von KI-Kapazitäten vor allem auf den Softwarekonzern konzentriert hätten, schrieb Brent Thill in seiner Einschätzung vom Sonntag. Oracle drohten die größten Risiken durch OpenAI, und die Führung habe es beim Analystentag im Oktober auch versäumt, sich zum Thema Investitionen zu äußern. Die negative Kursentwicklung erscheine aber überzogen und die Bewertung nun attraktiv./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2025 / 11:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2025 / 12:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

