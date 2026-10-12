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Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für OHB auf "Buy" mit einem Kursziel von 358 Euro belassen. Analyst Chris Armstrong zählt die Aktien des deutschen Raumfahrt- und Technologiekonzerns zu insgesamt sechs besonders aussichtsreichen europäischen Titeln. Die Bremer dürften von stark steigenden deutschen und europäischen Ausgaben für Raumfahrt und Rüstung profitieren, so der Experte in einer Empfehlung am Montag./bek/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2026 / 13:41 / GMT

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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.