Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’868 0.6%  SPI 19’638 0.5%  Dow 51’655 0.8%  DAX 25’298.5600 0.8%  Euro 1 0.2%  EStoxx50 6’211 0.6%  Gold 4’169.6 -0.6%  Bitcoin 69’393 -0.1%  Dollar 0.8329 0.3%  Öl 106.1 1.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Novartis1200526
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
JP Morgan Chase & Co.: DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie erhält Overweight
S&P 500 vor Absturz? Auf diese Sicherheits-Titel setzen Experten jetzt
BKW übernimmt Windpark in Baden-Württemberg - Aktie etwas tiefer
Volkswagen-Aktie dennoch höher: Audi-Auslieferungen brechen ein - China wird für VW zum Problem
Deutsche-Post-Aktie mit Gewinnen: Bundesnetzagentur ermöglicht Portoerhöhung um 20,35 Prozent
Suche...
ETF Sparplan

OHB Aktie 1158963 / DE0005936124

148.97
CHF
1.49
CHF
1.01 %
10:21:22
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

12.10.2026 08:01:14

OHB SE Buy

OHB
148.97 CHF 1.01%
Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für OHB auf "Buy" mit einem Kursziel von 358 Euro belassen. Analyst Chris Armstrong zählt die Aktien des deutschen Raumfahrt- und Technologiekonzerns zu insgesamt sechs besonders aussichtsreichen europäischen Titeln. Die Bremer dürften von stark steigenden deutschen und europäischen Ausgaben für Raumfahrt und Rüstung profitieren, so der Experte in einer Empfehlung am Montag./bek/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2026 / 13:41 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: OHB SE Buy
Unternehmen:
OHB SE 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
358.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
273.00 € 		Abst. Kursziel*:
31.14%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
160.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
123.75%
Analyst Name::
Chris Armstrong 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu OHB SE

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?