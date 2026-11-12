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12.11.2026 12:01:41
OHB SE Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für OHB mit einem Kursziel von 300 Euro auf "Overweight" belassen. Das bereinigte operative Ergebnis habe die Erwartungen im dritten Quartal verfehlt, schrieb David Perry am Donnerstag nach Zahlen. Die Jahresziele des Raumfahrtkonzerns hätten aber Bestand./rob/ag/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 08:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 08:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 08:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: OHB SE Overweight
|
Unternehmen:
OHB SE
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
300.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
273.00 €
|
Abst. Kursziel*:
9.89%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
199.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
50.75%
|
Analyst Name::
David H Perry
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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