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OHB Aktie 1158963 / DE0005936124

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16.11.2026 11:22:31

OHB SE Buy

OHB
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für OHB mit einem Kursziel von 300 Euro auf "Buy" belassen. Nach ordentlichen Quartalszahlen seien nun alle Augen auf Wert und Timing des Bundesauftrags für das Satellitenkommunikationssystem SATCOMBw4 gerichtet, schrieb Sriram Krishnan in seinem am Montag vorliegenden Kommentar./rob/ag/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / 08:25 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: OHB SE Buy
Unternehmen:
OHB SE 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
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Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
273.00 € 		Abst. Kursziel*:
9.89%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
178.80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
67.79%
Analyst Name::
Sriram Krishnan 		KGV*:
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11:22 OHB Buy Deutsche Bank AG
12.11.26 OHB Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.11.26 OHB Buy Jefferies & Company Inc.
10.11.26 OHB Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.10.26 OHB Buy Jefferies & Company Inc.
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