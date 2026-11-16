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16.11.2026 11:22:31
OHB SE Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für OHB mit einem Kursziel von 300 Euro auf "Buy" belassen. Nach ordentlichen Quartalszahlen seien nun alle Augen auf Wert und Timing des Bundesauftrags für das Satellitenkommunikationssystem SATCOMBw4 gerichtet, schrieb Sriram Krishnan in seinem am Montag vorliegenden Kommentar./rob/ag/zb;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / 08:25 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / 08:25 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: OHB SE Buy
|
Unternehmen:
OHB SE
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
300.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
273.00 €
|
Abst. Kursziel*:
9.89%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
178.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
67.79%
|
Analyst Name::
Sriram Krishnan
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu OHB SE
|
09:28
|Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Handelsstart Abschläge (finanzen.ch)
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09:28
|Freundlicher Handel: SDAX zum Start stärker (finanzen.ch)
|
13.11.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX zum Ende des Freitagshandels in Rot (finanzen.ch)
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13.11.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX letztendlich schwächer (finanzen.ch)
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13.11.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: So steht der TecDAX am Nachmittag (finanzen.ch)
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13.11.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX notiert im Minus (finanzen.ch)
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13.11.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX gibt am Freitagmittag nach (finanzen.ch)
|
13.11.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX beginnt Handel mit Verlusten (finanzen.ch)
Analysen zu OHB SE
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