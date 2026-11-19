OHB Aktie 1158963 / DE0005936124
162.28CHF
-8.67CHF
-5.07 %
09:26:47
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
19.11.2026 21:26:36
OHB SE Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat OHB auf "Overweight" mit einem Kursziel von 300,0 Euro belassen. Die jüngsten Aufträge und die erwarteten Neuaufträge stützten die starken Wachstumsaussichten des Raumfahrtkonzerns, schrieb David H Perry in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2026 / 20:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2026 / 20:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: OHB SE Overweight
|
Unternehmen:
OHB SE
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
300.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
184.20 €
|
Abst. Kursziel*:
62.87%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
176.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
70.07%
|
Analyst Name::
David H Perry
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu OHB SE
|
19.11.26
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX letztendlich mit Abgaben (finanzen.ch)
|
19.11.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX schliesst in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
19.11.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: TecDAX am Nachmittag im Aufwind (finanzen.ch)
|
19.11.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: So bewegt sich der SDAX nachmittags (finanzen.ch)
|
19.11.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX am Donnerstagmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
19.11.26
|Aufschläge in Frankfurt: SDAX verbucht Gewinne (finanzen.ch)
|
19.11.26
|TecDAX-Titel OHB SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in OHB SE von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
19.11.26
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX legt zum Start zu (finanzen.ch)
Analysen zu OHB SE
|19.11.26
|OHB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
|OHB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.11.26
|OHB Buy
|Deutsche Bank AG
|12.11.26
|OHB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|OHB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|OHB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
|OHB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.11.26
|OHB Buy
|Deutsche Bank AG
|12.11.26
|OHB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|OHB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|OHB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
|OHB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.11.26
|OHB Buy
|Deutsche Bank AG
|12.11.26
|OHB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|OHB Buy
|Jefferies & Company Inc.
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
Aktien in diesem Artikel
|OHB SE
|162.98
|-4.66%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:37
|
Deutsche Bank AG
Elmos Semiconductor Hold
|08:36
|
Deutsche Bank AG
UniCredit Buy
|07:39
|
UBS AG
Apple Neutral
|07:33
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
KION GROUP Hold
|07:20
|
RBC Capital Markets
Porsche vz. Sector Perform
|07:20
|
RBC Capital Markets
Volkswagen Outperform
|07:19
|
RBC Capital Markets
Stellantis Sector Perform