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25.09.2026 11:30:36

OHB SE Buy

OHB
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für OHB nach einer Roadshow von 275 auf 300 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Markt unterschätze die Wachstumsdynamik und das mittelfristige Auftragspotenzial des Spezialisten für Raumfahrtsysteme, schrieb Sriram Krishnan am Donnerstag. Die jüngste Kursschwäche bringe eine gute Gelegenheit für einen Wiedereinstieg mit sich./ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2026 / 08:15 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: OHB SE Buy
Unternehmen:
OHB SE 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
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Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
175.20 € 		Abst. Kursziel*:
71.23%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
177.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
69.49%
Analyst Name::
Sriram Krishnan 		KGV*:
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11:30 OHB Buy Deutsche Bank AG
10:55 OHB Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.08.26 OHB Outperform Oddo BHF
11.08.26 OHB Buy Jefferies & Company Inc.
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