Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’590 0.5%  SPI 20’503 0.4%  Dow 53’577 0.3%  DAX 26’203 -0.2%  Euro 0.9376 0.2%  EStoxx50 6’458 0.0%  Gold 4’629 -0.6%  Bitcoin 63’463 0.9%  Dollar 0.8035 0.3%  Öl 86.3 -2.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Roche149905998Kuros32581411
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Stadler-Aktie springt auf Zweijahreshoch: Umsatz und Betriebsgewinn legen deutlich zu
So bewegen sich Bitcoin & Co. heute
Deine Meinung ist gefragt: Stimme jetzt für deine Favoriten bei den Swiss ETF Awards 2026 ab.
Börsen-Historie gibt Hoffnung: Steht den US-Aktien ab Ende Oktober ein Aufschwung bevor?
Kudelski-Aktie dennoch unter Druck: Halbjahresverlust schrumpft
Suche...
Plus500 Depot

OHB Aktie 1158963 / DE0005936124

179.50
CHF
-1.72
CHF
-0.95 %
09:55:13
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

26.08.2026 08:19:36

OHB SE Outperform

OHB
179.50 CHF -0.95%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Oddo BHF hat die Bewertung von OHB beim Kursziel von 290 Euro mit "Outperform" aufgenommen. OHB sei "die beste europäische Option im Rennen ins Weltall", schrieb Stephane Beyazian am Dienstag. Der Börsengang von SpaceX und die Pläne von US-Präsident Trump hätten den Wettlauf gerade richtig beschleunigt. OHB verdiene für sein überlegenes Wachstum auch eine Bewertungsprämie./ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2026 / 16:51 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.08.2026 / 17:33 / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: OHB SE Outperform
Unternehmen:
OHB SE 		Analyst:
Oddo BHF 		Kursziel:
290.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
273.00 € 		Abst. Kursziel*:
6.23%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
191.60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
51.36%
Analyst Name::
Stephane Beyazian 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu OHB SE

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten