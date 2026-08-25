OHB Aktie 1158963 / DE0005936124
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OHB SE Outperform
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Oddo BHF hat die Bewertung von OHB beim Kursziel von 290 Euro mit "Outperform" aufgenommen. OHB sei "die beste europäische Option im Rennen ins Weltall", schrieb Stephane Beyazian am Dienstag. Der Börsengang von SpaceX und die Pläne von US-Präsident Trump hätten den Wettlauf gerade richtig beschleunigt. OHB verdiene für sein überlegenes Wachstum auch eine Bewertungsprämie./ag/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.08.2026 / 17:33 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: OHB SE Outperform
|
Unternehmen:
OHB SE
|
Analyst:
Oddo BHF
|
Kursziel:
290.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
273.00 €
|
Abst. Kursziel*:
6.23%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
191.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
51.36%
|
Analyst Name::
Stephane Beyazian
|
KGV*:
-
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