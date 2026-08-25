FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Oddo BHF hat die Bewertung von OHB beim Kursziel von 290 Euro mit "Outperform" aufgenommen. OHB sei "die beste europäische Option im Rennen ins Weltall", schrieb Stephane Beyazian am Dienstag. Der Börsengang von SpaceX und die Pläne von US-Präsident Trump hätten den Wettlauf gerade richtig beschleunigt. OHB verdiene für sein überlegenes Wachstum auch eine Bewertungsprämie./ag/ajx;