NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040
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NVIDIA Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nvidia angesichts des Rücktritts von Konzernchef Jensen Huang mit einem Kursziel von 200 US-Dollar auf "Market-Perform" belassen. Stacy Rasgon wertete die Übergangslösung mit Finanzchefin Colette Kress am Donnerstag erst einmal positiv. Er macht sich keine großen Sorgen hinsichtlich kurzfristiger geschäftlicher Auswirkungen. Auf die Kennzahlen fokussiert, wirkten die Aktien äußerst günstig, doch die Unsicherheit hinsichtlich weiterer Nachrichten bleibe erheblich. Die Fußstapfen für einen neuen Konzernlenker seien groß, denn Jensen habe die Beziehungen zu Kunden, Lieferanten, Mitarbeitern und dem gesamten KI-Ökosystem sehr engmaschig gesteuert./rob/tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 15:12 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: NVIDIA Corp. Market-Perform
|
Unternehmen:
NVIDIA Corp.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
$ 200.00
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
$ 166.19
|
Abst. Kursziel*:
20.34%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
$ 166.20
|
Abst. Kursziel aktuell:
20.34%
|
Analyst Name::
Stacy A. Rasgon
|
KGV*:
-
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