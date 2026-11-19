NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040
130.29CHF
1.95CHF
1.52 %
12:29:53
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
19.11.2026 11:18:25
NVIDIA Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Nvidia von 240 auf 220 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Timothy Arcuri sprach nach der Vorlage der Quartalszahlen des KI-Chipherstellers in seinem Resümee am Mittwochmorgen von einem "symbolischen Kraftbeweis". Er senkte zwar seine Schätzung für das Ergebnis je Aktie im Jahr 2028, glaubt aber weiterhin an Nvidia./ck/rob/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2026 / 09:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: NVIDIA Corp. Buy
|
Unternehmen:
NVIDIA Corp.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 220.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 150.96
|
Abst. Kursziel*:
45.73%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 150.86
|
Abst. Kursziel aktuell:
45.83%
|
Analyst Name::
Timothy Arcuri
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
|
08:51
|Virtual ‘Jensanity’ rocks Taipei in support for Nvidia chief (Financial Times)
|
18.11.26
|Mittwochshandel in New York: S&P 500 schlussendlich im Minus (finanzen.ch)
|
18.11.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite schlussendlich mit Kursplus (finanzen.ch)
|
18.11.26
|Börse New York: Dow Jones zeigt sich zum Handelsende schwächer (finanzen.ch)
|
18.11.26
|Mittwochshandel in New York: NASDAQ 100 beendet den Handel in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
18.11.26
|Nvidia accelerates pay rises as interim CEO seeks to lift staff morale (Financial Times)
|
18.11.26
|NVIDIA-Aktie dreht trotz starker Quartalszahlen ins Minus – Führungskrise bleibt ein Risiko (finanzen.ch)
|
18.11.26
|NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Mittwochabend schwächer (finanzen.ch)
Analysen zu NVIDIA Corp.
|11:18
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|18.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|18.11.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|18.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|18.11.26
|NVIDIA Overweight
|Barclays Capital
|11:18
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|18.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|18.11.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|18.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|18.11.26
|NVIDIA Overweight
|Barclays Capital
|11:18
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|18.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|18.11.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|18.11.26
|NVIDIA Overweight
|Barclays Capital
|18.11.26
|NVIDIA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
|18.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|13.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|130.00
|1.29%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:30
|
UBS AG
Valeo Neutral
|11:30
|
UBS AG
Schaeffler Neutral
|11:29
|
UBS AG
AUMOVIO Buy
|11:29
|
UBS AG
Michelin Neutral
|11:28
|
UBS AG
Continental Buy
|11:25
|
UBS AG
Volkswagen Neutral
|11:24
|
UBS AG
Tesla Neutral