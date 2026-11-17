NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040
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NVIDIA Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nvidia nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 200 US-Dollar auf "Market-Perform" belassen. Diese hätten die Erwartungen solide übertroffen, schrieb Stacy Rasgon am Mittwoch. Auch die Prognosen des Halbleiterherstellers für das laufende vierte Quartal lägen über den Erwartungen. Er zähle sich aber zu denen, die den Abgang des Chefs Jensen Huang als "problematisch" für das Unternehmen betrachten./rob/bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2026 / 02:29 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: NVIDIA Corp. Market-Perform
|
Unternehmen:
NVIDIA Corp.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
$ 200.00
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
$ 155.46
|
Abst. Kursziel*:
28.65%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
$ 155.39
|
Abst. Kursziel aktuell:
28.71%
|
Analyst Name::
Stacy A. Rasgon
|
KGV*:
-
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