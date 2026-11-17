NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nvidia nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 200 US-Dollar auf "Market-Perform" belassen. Diese hätten die Erwartungen solide übertroffen, schrieb Stacy Rasgon am Mittwoch. Auch die Prognosen des Halbleiterherstellers für das laufende vierte Quartal lägen über den Erwartungen. Er zähle sich aber zu denen, die den Abgang des Chefs Jensen Huang als "problematisch" für das Unternehmen betrachten./rob/bek/ag;