Die NVIDIA-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr 32,9 Prozent im Plus bei 166,88 USD. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ Composite Index, der bei 24'330 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Wert des Tages markierte die NVIDIA-Aktie bei 169,56 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 167,08 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 75'859'255 NVIDIA-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (243,37 USD) erklomm das Papier am 07.10.2026. Der derzeitige Kurs der NVIDIA-Aktie liegt somit 31,43 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 20.11.2026 Kursverluste bis auf 124,51 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 25,39 Prozent könnte die NVIDIA-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2026 0,040 USD an NVIDIA-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,08 USD aus. Am 17.11.2026 legte NVIDIA die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.10.2026 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,70 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte NVIDIA ein EPS von 1,30 USD je Aktie vermeldet. NVIDIA hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 115.84 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 103,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 57.01 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Am 24.02.2027 werden die Q4 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2028 16,59 USD je Aktie in den NVIDIA-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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