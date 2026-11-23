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23.11.2026 17:00:36
Trump: Habe Nvidia-Verwaltungsrat überzeugt
WASHINGTON (awp international) - US-Präsident Donald Trump hat nach eigener Darstellung eine zentrale Rolle für die Rückkehr von Jensen Huang an die Spitze des Chipkonzern Nvidia gespielt. Er habe "direkt und indirekt" mit dem Verwaltungsrat von Nvidia gesprochen, sagte Trump im US-Sender CNBC. "Und der Verwaltungsrat beschloss zu tun, was wir tun wollten." Das Gremium habe verantwortungsvoll gehandelt, sagte Trump. "Ein anderer Verwaltungsrat hätte dagegen angekämpft - und wenn sie dagegen angekämpft hätten, wäre es ein Desaster, meiner Meinung nach."
"Ich denke, mein Eingreifen war sehr wichtig", sagte Trump und zeigte sich überzeugt, dass Huang ohne seinen Druck nicht zurückgekommen wäre. "Ich habe mit ihnen gesprochen. Und ich habe sie überzeugt." Auf die Frage, wieso sich ein US-Präsident in Geschäfte eines Unternehmens einmischen müsse, sagte er: "Ich mache das für das Land."
Huang, der nach dem Bekanntwerden von zwei ausserehelichen Affären zurückgetreten war, wurde in einer überraschenden Kehrtwende wieder zum Nvidia-Chef ernannt. Bei einer der Frauen haben US-Sicherheitsbehörden laut Medienberichten den Verdacht, dass sie vom chinesischen Geheimdienst angeworben war. In den vergangenen Tagen waren immer mehr Fragen dazu aufgekommen, was Huang über Lieferungen hochmoderner Chips nach China in Umgehung von US-Verboten gewusst haben könnte.
"Wer ist nicht in Kontakt"
Trump sagte bei CNBC, er habe dem Verwaltungsrat Zusicherungen gegeben, dass es mit Blick auf Huang keine Bedenken mit Bezug auf die Nationale Sicherheit gebe. Auf die Frage zu einem jüngsten Bericht der "New York Times", dass die aus China stammende Geliebte Huangs Kontakt zum chinesischen Geheimdienst gehabt habe, antwortete der Präsident: "Nun, wer ist nicht in Kontakt." Zu Bedenken, Huang könne an widerrechtlichen Chip-Lieferungen nach China beteiligt gewesen sein, sagte Trump: "Er wusste freilich nichts davon. Zumindest war das unser sehr starker Eindruck."
In seinem langen Interview warf Trump auch die theoretische Möglichkeit auf, dass Huang ein Jobangebot vom chinesischen Präsidenten Xi Jinping hätte bekommen können. "Wir hätten ihn verloren." Er habe Huang das Versprechen abverlangt, "hart zu arbeiten", sagte Trump./so/DP/mis
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