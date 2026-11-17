NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040
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NVIDIA Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Nvidia mit einem Kursziel von 220 US-Dollar auf "Buy" belassen. Der Ausblick sei trotz aller Unsicherheiten stark ausgefallen, schrieb James Schneider in seiner am Mittwoch vorliegenden Reaktion auf den Quartalsbericht. Der KI?Konzern strebe weiter nach einer guten Balance zwischen Aktionärsrenditen und der Stärkung des eigenen Ökosystems aus Partnern und Kunden. Schneider sieht das Anlegervertrauen durch die Signale etwas gestärkt./ag/zb;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: NVIDIA Corp. Buy
|
Unternehmen:
NVIDIA Corp.
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
$ 220.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 155.46
|
Abst. Kursziel*:
41.52%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 155.39
|
Abst. Kursziel aktuell:
41.58%
|
Analyst Name::
James Schneider
|
KGV*:
-
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