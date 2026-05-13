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NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040

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13.05.2026
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14.05.2026 15:40:00

NVIDIA Outperform

NVIDIA
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Nvidia auf "Outperform" mit einem Kursziel von 250 US-Dollar belassen. Er rechne wie schon in den vergangenen drei Quartalen damit, dass der KI-Chip-Spezialist im vergangenen Quartal die Erwartungen übertroffen habe und den Ausblick auf das laufende Quartal anheben werde, schrieb Srini Pajjuri in einem Ausblick vom Mittwoch. Im Bereich KI sollte die Nachfrage weiter das Angebot übersteigen. Die entscheidenden kurzfristigen Herausforderungen seien knappe Komponenten und Infrastruktur-Kapazitäten. Nvidia sei hier aber wegen seiner Bilanzstärke in einer vergleichsweise guten Position./rob/gl/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 15:39 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 16:05 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: NVIDIA Corp. Outperform
Unternehmen:
NVIDIA Corp. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
$ 250.00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 230.85 		Abst. Kursziel*:
8.30%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 235.07 		Abst. Kursziel aktuell:
6.35%
Analyst Name::
Srini Pajjuri 		KGV*:
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