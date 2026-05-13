NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040
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NVIDIA Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Nvidia auf "Outperform" mit einem Kursziel von 250 US-Dollar belassen. Er rechne wie schon in den vergangenen drei Quartalen damit, dass der KI-Chip-Spezialist im vergangenen Quartal die Erwartungen übertroffen habe und den Ausblick auf das laufende Quartal anheben werde, schrieb Srini Pajjuri in einem Ausblick vom Mittwoch. Im Bereich KI sollte die Nachfrage weiter das Angebot übersteigen. Die entscheidenden kurzfristigen Herausforderungen seien knappe Komponenten und Infrastruktur-Kapazitäten. Nvidia sei hier aber wegen seiner Bilanzstärke in einer vergleichsweise guten Position./rob/gl/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: NVIDIA Corp. Outperform
|
Unternehmen:
NVIDIA Corp.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 250.00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 230.85
|
Abst. Kursziel*:
8.30%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 235.07
|
Abst. Kursziel aktuell:
6.35%
|
Analyst Name::
Srini Pajjuri
|
KGV*:
-
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
|
20:03
|Donnerstagshandel in New York: Dow Jones verbucht am Nachmittag Zuschläge (finanzen.ch)
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20:03
|Pluszeichen in New York: Gewinne im NASDAQ Composite (finanzen.ch)
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20:03
|Gute Stimmung in New York: S&P 500 notiert am Nachmittag im Plus (finanzen.ch)
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18:00
|Freundlicher Handel: NASDAQ Composite bewegt sich am Mittag im Plus (finanzen.ch)
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18:00
|Aufschläge in New York: S&P 500 verbucht am Mittag Gewinne (finanzen.ch)
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18:00
|Gute Stimmung in New York: Dow Jones zeigt sich am Donnerstagmittag fester (finanzen.ch)
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16:29
|NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Nachmittag mit positiven Vorzeichen (finanzen.ch)
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16:00
|Freundlicher Handel in New York: S&P 500 zum Handelsstart mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
Analysen zu NVIDIA Corp.
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